Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в Брюсселе. Жозеп Боррель

Президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в ходе раунда диалога в Брюсселе не смогли прийти к соглашению по урегулированию, однако договорились продолжить дискуссию в ближайшие дни.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение по итогам переговоров главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь", - сказал он.

Ситуация вокруг республики Косово, отделенной от Сербии и частично признанной, обострилась 1 августа, на севере Косово произошли столкновения с сербами.