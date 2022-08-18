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Делегации полиции РА и МВД Беларуси представили успехи в борьбе с киберпреступностью

Делегации полиции РА и МВД Беларуси представили успехи в борьбе с киберпреступностью

18 августа в Армению с рабочим визитом прибыла делегация Министерства внутренних дел Республики Беларусь во главе с заместителем начальника Главного управления по борьбе с киберпреступностью Кириллом Вяткиным.

Как сообщили Арменпресс в полиции РА, делегацию принял начальник Главного управления криминальной полиции РА Вардан Варданян.

 «В рабочей встрече приняли участие также сотрудники специализированного подразделения по борьбе с киберпреступностью уголовной полиции.

В целях обмена опытом были обсуждены угрозы и вызовы в современном киберпространстве, а также представлены успехи обеих стран в борьбе с киберпреступностью. 

Отмечено, что в условиях развития информационных технологий ни одна страна не способна в одиночку противостоять киберпреступлениям, и дальнейшее укрепление международного сотрудничества в этом направлении не имеет альтернативы», - говорится в сообщении. По словам источника, также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Белорусская делегация также посетила Управление оперативно-розыскной информации и борьбы с компьютерными преступлениями Криминальной полиции и ознакомилась с работой управления. 

Полиция РА сообщает, что визит делегации МВД Беларуси продолжается.


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