Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август 2022

Спасатели вывели на берег Севана 11-летнего ребенка

Спасатели вывели на берег Севана 11-летнего ребенка

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 18 августа в 16:08 часов  поступила информация, что на первом общественном пляже озера Севан дежурные спасатели на расстоянии около 20 метров от берега заметили гражданина, который не может вернуться на берег.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  спасатели вывели И. В. (2011 г. р.) на берег.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]