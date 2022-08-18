Спасатели вывели на берег Севана 11-летнего ребенка

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 18 августа в 16:08 часов поступила информация, что на первом общественном пляже озера Севан дежурные спасатели на расстоянии около 20 метров от берега заметили гражданина, который не может вернуться на берег.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, спасатели вывели И. В. (2011 г. р.) на берег.