В селе Кохб сгорело около 300 га растительности

18 августа в 14:50 часов в областной центр управления кризисными ситуациями Тавуша поступило сообщение о том, что в селе Кохб горит около 200 га пастбищ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА

Пожар был локализован в 17:44 часов, потушен в 17-55. Сгорело около 300 га травяного покрова.