Министры ИД Армении и Кипра коснулись вопросов региональной безопасности

18 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации Министерства иностранных дел Республики Армения, в ходе телефонного разговора Иоаннис Касулидес выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в торговом центре Сурмалу 14 августа и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Министры иностранных дел выразили удовлетворение высоким уровнем отношений Армения-Кипр. Были обсуждены перспективы дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности.