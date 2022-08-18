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Министры ИД Армении и Кипра коснулись вопросов региональной безопасности

Министры ИД Армении и Кипра коснулись вопросов региональной безопасности

18 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации Министерства иностранных дел  Республики Армения, в ходе телефонного разговора Иоаннис Касулидес выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в торговом центре Сурмалу 14 августа и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Министры иностранных дел выразили удовлетворение высоким уровнем отношений Армения-Кипр. Были обсуждены перспективы дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности.

 

 

 


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