На Международных играх «Воин мира» определился победитель конкурса «Атлет»

В рамках международных соревнований «Воин мира» 16 и 17 августа в два тура состоялись военно-спортивные соревнования «Атлет».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в первый день соревнований на территории одной из воинских частей участники соревновались в беге на 100 м, метании гранаты, в упражнениях на меткостьи дальность. Во второй день участники коллективных команд выполнили подтягивания на вращающемся снаряде, а затем преодолели оборудованную по заданным нормативам полосу препятствий.

Согласно источнику, по сумме результатов двухдневных соревнований команда Белоруссии была признана абсолютным победителем в соревнованиях «Атлет». Казахстан на втором месте. Команда Вооруженных Сил РФ финишировала в тройке лучших.

Капитан Армине Григорян, представляющая сборную ВС РА, заняла второе место в личном зачете среди женщин.