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В храме Вознесения Господня в Бердзоре отслужена литургия

В храме Вознесения Господня в Бердзоре отслужена литургия

18 августа в церкви Вознесения Господня в Бердзоре преподобным отцом  Бениамином Цатуряном была отслужена Святая и Бессмертная литургия —под председательством епископа ВртанесаАбраамяна.

Как передает Арменпресс, в беседе с корреспондентом Арцахпресс глава Арцахской епархии отметил, что этой литургией, обращенной к Господу, подтверждается феномен спасения души, прославления Господа и обращения человека к Богу.

В своем выступлении владыка подчеркнул важность умножения того, что дал Бог, и передачи этого следующему поколению, что необходимо делать с должным и добрым отношением к тому, что мы имеем.


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