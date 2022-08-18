Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-08-22

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 августа, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 405.79 драм. Курс евро сократился на 0.13 драмa и составил 412.81 драм. Курс российского рубля вырос на 0.13 драмa и составил 6.83 драм. Курс британского фунта сократился на 1.95 драмa и составил 489.18 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 109.50 драмa и составила 23055.69 драм. Цена серебра сократилась на 2.98 драмa и составила 259.69 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.