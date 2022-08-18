Азиатские индексы снизились - 18-08-22

ТОКИО, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.96% и составил 28942.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1990.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 3277.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.80% и составил 19763.91 пункта.