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Азиатские индексы снизились - 18-08-22

Азиатские индексы снизились - 18-08-22

ТОКИО, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.96% и составил 28942.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1990.50 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 3277.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.80% и составил 19763.91 пункта.


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