Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вручил Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в четверг на встрече в Токио вручил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца первой степени. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Гейтс, в частности, был удостоен государственной награды за помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран.

"Мы рассчитываем, что вы будете и дальше вносить свой вклад в развитие глобального здравоохранения", - сказал Хаяси в ходе церемонии награждения. В ответ Гейтс подчеркнул, что считает "честью получение этого ордена".

МИД Японии объявил о присуждении ордена Гейтсу в апреле 2020 года, однако в то время американский предприниматель не смог получить его из-за пандемии ковида.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней.