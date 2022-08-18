Правительство Армении одобрило создание Евразийской перестраховочной компании

На заседании правительства РА 18 августа исполнительная власть одобрила предложение о подписании договора «О создании Евразийской перестраховочной компании». Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, это международная финансовая организация, которая создается с целью содействия взаимной и внешней торговле Евразийского экономического союза, реализации совместных проектов и инвестиций, дополняя функции экспортно-кредитных агентств государств-членов на наднациональном уровне.

Целью создания компании является содействие стимулированию взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, реализации проектов и инвестиций совместного сотрудничества, увеличению объемов инвестиций, развитию экономической интеграции, повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей Союза с третьими странами посредством осуществления деятельности в сфере экспортных кредитов, направленной на экспорт финансирования и перестрахования инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков.

Компания осуществляет деятельность, направленную на укрепление международного финансово-экономического сотрудничества, в том числе экспортно-кредитных агентств государств-участников, международных финансово-банковских организаций и союзов, в соответствии с принципом открытости для вступления в нее новых участников.

Компания является международной организацией, подчиняющейся международному праву, обладающей международной правоспособностью и правом заключать международные договоры в пределах своей юрисдикции.

Устав компании определяет ряд функций: в частности, компания будет сотрудничать с экспортно-кредитными агентствами, страховщиками и перестраховщиками государств-участников и третьих стран в целях реализации функций перестрахования и обеспечения экспортных кредитов, экспортно-ориентированного финансирования и инвестиций, при перестраховании рисков в государствах-участниках, она будет поддерживать реализацию процесса оценки рисков, снижения рисков и урегулирования убытков, будет осуществлять выпуск, размещение, оборот, погашение и выкуп собственных ценных бумаг.