Гутерриш посетил Львовский университет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побывал во Львовском университете перед трехсторонней встречей с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая должна состояться в ближайшие часы. Заявление Гутерриша во время посещения университета распространил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня многие считают, что имеют значение только официальные власти. Но как раз наоборот, все более важным для развития современной демократии становится вклад гражданского общества и академических институтов, - сказал Гутерриш. - Это учебное заведение также внесло свой важный вклад, в том числе, в создание Устава ООН. Один из представителей университета участвовал в подготовке Устава, здесь обсуждались его основополагающие принципы".

Гутерриш со среды находится во Львове для участия в трехсторонней встречи с лидерами Украины и Турции.