На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу возобновлено после кратковременной приостановки. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

Ранее у четверг ведомство сообщило о временной остановке движения грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд была связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу.

"С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме", - говорится в сообщении ФТС.