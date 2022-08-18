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ЕК сообщила об уничтожении рекордных 700 тыс. га лесными пожарами в ЕС этим летом

ЕК сообщила об уничтожении рекордных 700 тыс. га лесными пожарами в ЕС этим летом

Лесные пожары уничтожили 700 тыс. га леса в странах Европейского союза (ЕС), что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"До настоящего момента этим летом лесные пожары уничтожили 700 тыс. гектаров леса. Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны сообщества направили для борьбы с огнем 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных", - заявил он. 

 


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