СНБ представила проект по созданию КПП на границе Армении с Азербайджаном

Служба национальной безопасности Армении представила проект, предусматривающий создание контрольно-пропускных пунктов на некоторых участках границы Армении с Азербайджаном.

Проект о внесении дополнений в Постановление Правительства РА N 703-Н от 2011 года опубликован на едином сайте публикации проектов правовых актов: e-draft.am.

Как передает «Арменпресс», в обосновании проекта говорится, что принятие проекта обусловлено необходимостью обеспечить выполнение поручений, данных премьер-министром на заседании правительства 4 августа. Ожидаемый результат - создание новых пунктов пропуска через государственную границу в Армении с целью организации и осуществления пересечения лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу. Новые контрольно-пропускные пункты планируется создать вдоль границы Армении с Азербайджаном в областях: Гегаркуник (от общины Сотк до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11), Арарат (община Ерасх. на автомобильной дороге), Сюник (около 7,5 км на юг от общины Караундж, на юго-востоке автомобильной дороги М2).

Проект разработан Службой национальной безопасности РА. С принятием проекта потребуется привлечение дополнительных финансовых ресурсов для строительства и обустройства новых пунктов пропуска.