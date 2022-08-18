Армянский патриарх Иерусалима направил соболезнование родным погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

20 августа 2022 года в Кафедральном соборе Св. Акопянц в Иерусалиме состоится заупокойная служба по душам погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу».

Как передает «Арменпресс», армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян направил послание с соболезнованиями, в котором, в частности, говорится:

«От имени Конгрегации Св. Акопянц Иерусалима и армянской общины Святой Земли выражаем соболезнования родным и близким наших соотечественников, погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», и просим для них утешения от Святого Духа.

Молимся о скорейшем и полном выздоровлении раненых.

Чтобы преодолеть последствия таких бедствий, нам необходимо проявить национальное единство и направить все наши помыслы на то, чтобы в будущем избежать подобных несчастных случаев.

И да дарует Отец Небесный их душам Небесное Царство».