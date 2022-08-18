Медведев: жители ЕС не поддерживают антироссийские санкции

Больше половины жителей ЕС, а в некоторых странах две трети, не готовы поддерживать антироссийские санкции, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, передает Арменпресс.

"Антироссийские санкции (тоже по данным опросов) поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей", - написал Медведев.

По его мнению, европейский обыватель начинает задумываться о том, почему он должен платить за чужие грехи. "Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", - подчеркнул Медведев.