В России за сутки выявили 35 809 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 16 марта

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 809 против 33 106 днем ранее.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 16 марта, когда зафиксировали 36 519 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 000 055 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 62 против 63 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 362 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 21 491 против 22 680 днем ранее, до 18 216 241.