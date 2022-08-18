На укладку третьего слоя асфальта дороги Татев-Агван правительство выделит 1 млрд 45 млн драмов. Это решение было принято на заседании правительства 18 августа.

Министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян отметил, что строительство дороги Татев-Агвани было начато еще до войны 2020 года, и не планировалось, что она будет работать с такой нагрузкой.

«Возникли различные проблемы из-за неполадок или дефектов строительства. Сейчас дефекты устранены, и мы вносим изменение в договор с той же строительной компанией, чтобы прибавить еще один слой асфальта», - как передает «Арменпресс», сказал Саносян.

Компания «Builder Construction» уложила 2 слоя асфальтобетонного покрытия 12-километровой дороги М-2 Татев-Агвани, и теперь с этой же компанией будет заключен договор на укладку третьего слоя.

Никол Пашинян напомнил, что весной этого года на дороге уже появились выбоины. Дорога была межобщинной, но она также использовалась как альтернатива участку дороги Горис-Капан, который перешел под контроль Азербайджана.