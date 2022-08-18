В Первопрестольном Святом Эчмиадзине совершен поминальный обряд в память о жертвах взрыва в ТЦ «Сурмалу»

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине в часовне Св.Ованеса Мкртича и Св. Вардана под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II 18 августа состоялась поминальная церемония за упокой душ погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», произошедшего 14 августа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационная система Первопрестола.

До проведения церемонии директор концептуального отдела Первопрестола епископ Вазген Мирзаханян, говоря о катастрофе в торговом центре, призвал всех армян быть едиными и помогать друг другу в преодолении этого тяжкого и трудного испытания.

Церковные служители и присутствующий верующий народ вознесли молитву за упокой душ погибших, а также за скорейшее выздоровление всех пострадавших.