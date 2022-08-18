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Япония передаст Молдавии $7,4 млн на поддержку украинских беженцев

Япония передаст Молдавии $7,4 млн на поддержку украинских беженцев

Правительство Японии на безвозмездной основе передаст властям Молдавии 1 млрд иен (порядка $7,4 млн) в связи с массовым прибытием в страну украинских беженцев, которым требуется помощь. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте японского МИД.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на оснащение пяти медицинских учреждений в Кишиневе, столкнувшихся с дополнительной нагрузкой из-за многочленных обращений беженцев. В частности, молдавские больницы получат новое оборудование для проведения диагностики и хирургических операций, а также аппараты ИВЛ.


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