Китай изнутри: церемония чаепития - особенность китайской культуры

Церемония чаепития в Китае - исключительная и оригинальная особенность культуры этой страны, с уникальной интерпретацией.

Как передает «Арменпресс», журналисты, участвующие в программе, инициированной Международным центром медиакоммуникаций Китая, посетили утренний сеанс мастера китайской чайной церемонии Чен Чена, который рассказал об особенностях и нюансах приготовления чая.

Родиной чая считается Китай, и китайские мастера готовят его с необычным изыском.

Чай стал популярен в Китае еще в 1 веке, чаепитие - уникальная церемония в Китае. В стране производят зеленый, желтый, черный, темный и другие виды чая. Каждый вид чая имеет свой способ приготовления. Кстати, китайцы пьют чай в маленьких чашках.

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