США и Тайвань договорились о старте торговых переговоров в начале осени

Соединенные Штаты и Тайвань в среду договорились осенью начать торговые переговоры в рамках новой торговой инициативы, заявив, что они хотят достичь соглашений с "экономически значимыми результатами", как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ.

Офис торгового представителя США сообщил, что обе стороны "достигли консенсуса по переговорному мандату".

"Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения обязательств высокого уровня и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, процветающую и устойчивую экономику XXI века", - говорится в заявлении заместителя торгового представителя Соединенных Штатов Сары Бьянки.

Американо-тайваньская инициатива по торговле в XXI веке была обнародована Вашингтоном и Тайбэем в июне нынешнего года.

Она предусматривает предметные переговоры по 11 вопросам: увеличение объемов торговли, нормы регулирования, сельское хозяйство, борьба с коррупцией, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровая торговля, права трудящихся, защита окружающей среды, стандартизация, государственные предприятия и нерыночные методы и правила.

Наблюдатели считают, что переговоры являются еще одним свидетельством усиления поддержки острова со стороны Вашингтона на фоне обострения отношений с Китаем, вызванного визитами на Тайвань в августе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегации американских конгрессменов. Посещение острова официальными американскими представителями вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил эти действия американской администрации как провокационные, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Китая.

В ответ на визиты Китай провел в районе Тайваня серию военных учений с артиллерийскими стрельбами и ракетными пусками.