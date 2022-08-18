В уголовном деле по взрыву в ТЦ «Сурмалу» нет фактических данных о теракте

Председатель Следственного комитета Аргишти Кярамян заявил, что доказательства, имеющиеся на данный момент по делу о взрыве в «Сурмалу», больше свидетельствуют о преступлении по неосторожности.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян спросил у председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, была ли рассмотрена версия террористического акта или какого-либо другого умысла, и есть ли на данный момент обстоятельства, обосновывающие или исключающие эти версии.

Председатель СК отметил, что по уголовному делу рассматриваются различные версии, в том числе и указанные премьер-министром.

«На данный момент по уголовному делу нет никаких фактических данных, свидетельствующих о наличии акта терроризма или какого-либо другого умышленного состава преступления», - ответил Кярамян.

По словам премьер-министра, изучив видеоматериалы с места происшествия, становится очевидным, что там исключена логика какого-либо террористического акта, но пока не нужно делать окончательного заключения.

«Вначале был виден дым, убегающие люди, после чего раздался взрыв. Кроме того, имеющаяся у нас визуальная информация практически исключает это обстоятельство», - заключил Никол Пашинян.