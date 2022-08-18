В «Сурмалу» работали 935 спасателей, в завалах обнаружено 26 человек, 10 из них живы: министр по ЧС

После взрыва в торговом центре «Сурмалу» спасатели извлекли из-под завалов 26 человек, 16 из них были погибшие. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства, представляя ход поисково-спасательных работ, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

Министр отметил, что 10 выживших были обнаружены в течение 2 часов после возгорания.

«К работам было привлечено 935 спасателей, 350 из которых в тот же день. Было задействовано 60 единиц техники - 32 цистерны, 6 лестниц, 9 аварийно-спасательных и 13 вспомогательных машин, а также 2 БПЛА», - представил министр.

По словам Армена Памбухчяна, на данный момент установлены личности 15 жертв, личность одного погибшего еще не установлена.

«На данный момент есть 2 пропавших, но мы предполагаем, что неопознанный человек является одним из этих 2», - добавил министр.

Он сообщил, что сейчас предпринимаются все усилия, чтобы найти второго пропавшего человека и добавил, что они точно знают, кого ищут и в каком месте.

«На данный момент мы расчистили 90 % и более территории, подошли к месту предполагаемого эпицентра и там проводим поисково-спасательные работы», - заключил министр.