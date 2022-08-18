Politico: крупнейшие европейские страны не предлагали в июле военную помощь Украине

Шесть крупнейших стран Европы в течение июля не предложили какие-либо меры военной поддержки Киеву, что является первым случаем с начала российской спецоперации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который в рамках проекта Ukraine Support Tracker оценивает предоставляемую Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.

По словам руководителя проекта Кристофа Требеша, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению объемов военной помощи Украине со стороны европейских стран. Требеш отметил, что 11 августа страны - участницы донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" договорились выделить на закупки оружия Киеву €1,5 млрд, однако эта сумма представляется "мизерной по сравнению с тем, что было озвучено на предыдущих конференциях". Несмотря на то, что военные действия вступили в критическую фазу, "новые инициативы по оказанию помощи иссякли", считает он.

Требеш также отметил, что Евросоюз направляет гораздо больше средств на преодоление последствий пандемии коронавируса, чем на поддержку Украины. В качестве примера он привел Фонд восстановления европейской экономики (RRF), в распоряжении которого находится €800 млрд, тогда как "общая европейская помощь Украине на сегодняшний день составляет лишь малую часть от этой суммы".

"Это наблюдение является признаком того, что, несмотря на исторические изменения в европейской оборонной политике <...> военная помощь Украине может сократиться как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление", - резюмирует издание.