Генеральный секретарь ОБСЕ выразила соболезнования в связи с взрывом в Ереване

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид выразила соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».

«В эти траурные дни я присоединяюсь ко всем армянам, чтобы почтить память погибших в результате трагического взрыва, произошедшего в ереванском торговом центре «Сурмалу». Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - как передает «Арменпресс», написала генсек ОБСЕ в своем микроблоге в Twitter.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, двое пропали без вести.