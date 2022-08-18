Генеральный секретарь ОБСЕ выразила соболезнования в связи с взрывом в Ереване
11:20, 18 Август 2022
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид выразила соболезнования в связи со взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».
«В эти траурные дни я присоединяюсь ко всем армянам, чтобы почтить память погибших в результате трагического взрыва, произошедшего в ереванском торговом центре «Сурмалу». Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - как передает «Арменпресс», написала генсек ОБСЕ в своем микроблоге в Twitter.14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, двое пропали без вести.
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