Землетрясение, зарегистрированное накануне на границе Иран-Турция, ощущалось и в Армении

В регионе с 11 по 17 августа были зарегистрированы два землетрясения силой в 3 и более баллов. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное Территориальной службой сейсмической защиты МЧС РА, одно землетрясение, силой в 3-4 балла, произошло 15 августа в Грузии, в 42 км к северо-западу от города Ахалциха.

Другое землетрясение, силой в 4 балла, произошло 17 августа в приграничной зоне Иран-Турция, в 41 км к северо-востоку от города Маку. Оно ощущалось в городах Арташат, Арарат Араратской области, а также в селах Воскетап, Ерасх, Суренаван силой в 2-3 балла.

Сейсмологическая сеть службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение последней недели на территории Республики Армения и Республики Арцах землетрясений силой в 2-3 балла и более не регистрировала.