Президент Армении выразил соболезнование в связи с трагедией в ереванском торговом центре «Сурмалу»

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Трагедия, произошедшая в ереванском торговом центре «Сурмалу», унесшая много жизней, стала несчастьем для всех жителей нашей страны.

В эти дни траура, объявленного в Республике Армения в память о жертвах трагедии, приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и разделяю скорбь утраты. Желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Хочу также от своего имени и от всех нас выразить благодарность сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям и мэрии, нашим врачам, сотрудникам других компетентных органов, представителям армянского общества Красного Креста и нашим добровольцам за самоотверженную работу.

В связи с этой страшной трагедией вновь призываю всех наших граждан, хозяйствующих субъектов и компетентные органы быть предельно бдительными, со всей строгостью соблюдать правила безопасности, ведь жизнь и здоровье каждого гражданина Армении бесценны».