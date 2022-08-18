Возобновлены поисково-спасательные работы на территории торгового центра «Сурмалу»

Возобновлены поисково-спасательные работы на территории ереванского торгового центра «Сурмалу». Как передает « Арменпресс », об этом журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян.

«Работы возобновились в 08:30. На данный момент поисково-спасательные работы ведутся в районе предполагаемого эпицентра. По предварительной информации, в момент взрыва в этом районе находился человек. Сейчас силы сосредоточены именно там», - сказал министр. После завершения работ будет обсуждаться вопрос полуразрушенного после взрыва здания.

Министр подчеркнул, что недостатка в специалистах и спасателях в эти дни не было, и нет. Не было необходимости в обращении за помощью к другим странам.

«С самого начала с нами работали волонтеры Армянского Красного Креста, здесь были представители общественной организации «ИОЖ», наши партнеры из Российско-армянского гуманитарного центра быстрого реагирования, к нам присоединились и бельгийские коллеги, которые были здесь. Хочу отметить, что в эти дни не было недостатка ни в человеческом потенциале, ни в технике. Имеющиеся силы были удовлетворительны», - заключил Армен Памбухчян.