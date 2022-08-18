Армянские арбитры будут обслуживать матчи отборочного группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. С 18 по 21 августа на Кипре состоятся матчи 4-й группы первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В составе группы - кипрский «Аполлон», литовский «СФК Рига», швейцарский «Цюрих» и клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик».

В числе арбитров группового этапа будут и арбитры ФФА Софик Торосян и Лианна Григорян.