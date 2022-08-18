Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август 2022

Армянские арбитры будут обслуживать матчи отборочного группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА

Армянские арбитры будут обслуживать матчи отборочного группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА

Армянские арбитры будут обслуживать матчи отборочного группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. С 18 по 21 августа на Кипре состоятся матчи 4-й группы первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В составе группы - кипрский «Аполлон», литовский «СФК Рига», швейцарский «Цюрих» и клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик».

В числе арбитров группового этапа будут и арбитры ФФА Софик Торосян и Лианна Григорян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]