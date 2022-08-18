Госдеп приветствует решение Зеленского, Эрдогана и Гутерриша провести переговоры во Львове

Соединенные Штаты приветствуют решение президентов Украины и Турции Владимира Зеленского, Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести в четверг переговоры во Львове. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Безусловно, есть ряд важных вопросов, которые генсек, президент Зеленский и президент Эрдоган могут обсудить. Тот факт, что встреча состоится именно там, где она пройдет, позволяет предположить, что основное внимание будет уделено продовольственной безопасности и усилиям, которые Турция предпринимает для содействия свободному вывозу или более свободному вывозу зерна из черноморских портов Украины. Мы весьма ценим усилия Турции, усилия генсека ООН, усилия Украины, направленные на то, чтобы суда покинули черноморские порты Украины", - сказал дипломат.

По его словам, Украину покинуло "более 20 судов, груженных зерном, продуктами питания". "Подавляющее большинство из них прошли досмотр в Совместном координационном центре и сейчас направляются к месту назначения. Это однозначно хорошо", - заключил Прайс.

16 августа Совместный координационный центр в Стамбуле подвел итоги первых двух недель работы - с 1 по 15 августа. Согласно данным центра, из 21 судна с продовольствием, вышедших из портов Украины, одно судно отправилось в Африку, остальные - в страны Европы и Азии. Из общего объема вывезенного из Украины продовольствия на Африканский континент было направлено лишь 4%. В ООН неоднократно отмечали, что экспорт продовольствия с Украины осуществляется в рамках коммерческих операций, пункт назначения определяют частные компании исходя их своих интересов.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.