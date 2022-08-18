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Европейские индексы снизились - 17-08-22

Европейские индексы снизились - 17-08-22

МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.04% и составил 13626.71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.97% и составил 6528.32 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7515.75 пункта, а российский RTSI снизился на 0.49% и составил 1136.40 пункта.


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