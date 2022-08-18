Европейские индексы снизились - 17-08-22
МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.04% и составил 13626.71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.97% и составил 6528.32 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7515.75 пункта, а российский RTSI снизился на 0.49% и составил 1136.40 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:57 Госдеп приветствует решение Зеленского, Эрдогана и Гутерриша провести переговоры во Львове
- 09:30 Европейские индексы снизились - 17-08-22
- 09:29 Американские индексы снизились - 17-08-22
- 09:28 Цены на цветные металлы - 17-08-22
- 09:27 Цены на драгоценные металлы снизились - 17-08-22
- 09:25 Цены на нефть выросли - 17-08-22
- 08:50 Госдеп США подтвердил необходимость урегулирования всех вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, путем переговоров
- 01:03 Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены
- 17.08-21:28 Посол Аргентины вручил Католикосу Араму I книгу Diálogos Fraternos со статьями известных людей разных религий
- 17.08-20:48 МИД Франции выразил соболезнования в связи со взрывом в ТЦ «Сурмалу»
- 17.08-20:28 Председатель НС Арцаха Артур Товмасян направил послание в связи с Днем возрождения города Мартуни
- 17.08-20:13 ВОЗ заявила, что вакцины против оспы обезьяны не обладают стопроцентной эффективностью
- 17.08-19:58 Поисково-спасательные работы в "Сурмалу" продолжаются. 4 пострадавших от взрыва проходят лечение
- 17.08-19:45 На перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване сгорел микроавтобус
- 17.08-19:31 Президент Сербии опроверг информацию о предстоящей военной операции в Косово
- 17.08-19:12 Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с Зеленским и Эрдоганом
- 17.08-19:03 Главы правительств Армении и России обсудили ключевые вопросы торгово- экономического сотрудничества
- 17.08-18:52 В Стамбуле состоится поминальная служба по погибшим от взрыва в "Сурмалу"
- 17.08-18:43 Спасатели вывели на берег Севана двух граждан РФ
- 17.08-18:25 В церквях Араратской епархии будет отслужен поминальный молебен за упокой душ жертв взрыва "Сурмалу"
- 17.08-18:19 Трио "Дорога" дало в Италии 4 концерта, посвященных жертвам Геноцида армян
- 17.08-17:51 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17.08-17:31 Число случаев COVID-19 в мире превысило 592 млн
- 17.08-17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-22
- 17.08-17:13 Азиатские индексы выросли - 17-08-22
11:33, 13.08.2022
2219 просмотров Для Арцаха любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Давид Бабаян ответил Алиеву
16:30, 13.08.2022
2145 просмотров Надо вооружиться крепким терпением и не отклоняться от пути независимости Арцаха. Араик Арутюнян
13:14, 12.08.2022
2133 просмотров В Арцахе столкнулись автомобили миротворческого контингента РФ и жителя Сарушена: скончались 4 женщины
15:57, 11.08.2022
1950 просмотров Ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть решена на основании пункта 6 трехстороннего заявления: МИД РФ
10:33, 12.08.2022
1877 просмотров Иран любой ценой будет противодействовать коридору: иранист уверена, что слова Раиси адресовались Турции