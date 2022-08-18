Цены на цветные металлы - 17-08-22

ЛОНДОН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.79% и составила 2411.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.68% и составила 7924.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.13% и составила 2117.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.57% и составила 21885.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.24% и составила 24660.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 4.32% и составила 3513.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.59% и составила 33444.09 долларов США, цена на кобальт выросла на 5.32% и составила 49455.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.