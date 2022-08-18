Госдеп США подтвердил необходимость урегулирования всех вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, путем переговоров

Соединенные Штаты продолжают работу по установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно имел контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Таким образом, мы выразили глубокую озабоченность в связи с недавними боями в Нагорном Карабахе и вокруг него, в результате которых были человеческие жертвы и ранения. Мы призвали к немедленным шагам по ослаблению напряженности между сторонами и недопущению дальнейшей эскалации. Мы считаем, что недавний рост напряженности подчеркнул необходимость переговорного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - сказал Нед Прайс, подчеркнув, что США по-прежнему привержены продолжению работы со сторонами.

«Мы будем продолжать делать это как на двусторонней основе, так и с единомышленниками в Европейском союзе, а также в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам обрести долгосрочный всеобъемлющий мир», - заявил представитель представитель Госдепа США.

По словам Прайса, несмотря на эскалацию напряженности в последние недели, Соединенные Штаты продолжают видеть, что возможности есть. «Мы всегда понимали, что это не будет линейным процессом. Мы верим, что благодаря постоянному диалогу, в том числе и на самом высоком уровне, мы сможем сделать все возможное, чтобы помочь продвижению долгосрочного всеобъемлющего мира», - заключил Нед Прайс.