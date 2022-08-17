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Посол Аргентины вручил Католикосу Араму I книгу Diálogos Fraternos со статьями известных людей разных религий

Посол Аргентины вручил Католикосу Араму I книгу Diálogos Fraternos со статьями известных людей разных религий

Посол Аргентины в Ливане Морисио Алиси  во время встречи с Верховным Патриархом, Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I официально передал книгу Diálogos Fraternos, которая включает статьи важных фигур, принадлежащих к различным религиям.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.

«Следует отметить, что несколько месяцев назад по инициативе правительства Аргентины был подготовлен памятный том, в который вошли статьи видных деятелей, принадлежащих к различным религиям. Его Святейшество  отвечая на просьбу ответственных лиц, внес свой вклад в указанный том. Поводом для издания тома сталкондак Fratelli Tutti к Папе Франциску, в котором Святейший Патриарх призвал к взаимной терпимости и сотрудничеству между религиями.

Визит посла также стал возможностью для решения проблем, стоящих перед Ливаном, а также перед армянами Аргентины", - говорится в сообщении.


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