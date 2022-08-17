МИД Франции выразил соболезнования в связи со взрывом в ТЦ «Сурмалу»
20:48, 17 Август 2022
Франция выражает солидарность с Арменией в первый день национального траура, объявленного после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа.
Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство Европы и иностранных дел Франции.
"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы приветствуем самоотверженность спасателей, которые продолжают поиски пропавших без вести", - говорится в сообщении.
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