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МИД Франции выразил соболезнования в связи со взрывом в ТЦ «Сурмалу»

МИД Франции выразил соболезнования в связи со взрывом в ТЦ «Сурмалу»

Франция выражает солидарность с Арменией в первый день национального траура, объявленного после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство Европы и иностранных дел Франции.

"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы приветствуем самоотверженность спасателей, которые продолжают поиски пропавших без вести", - говорится в сообщении.


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