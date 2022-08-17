Председатель НС Арцаха Артур Товмасян направил послание в связи с Днем возрождения города Мартуни

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян направил послание в связи с днем Возрождения города-крепости Мартуни, отметив, что с 2007 года, 17 августа, по решению Совета старейшин города Мартуни Республики Арцах, отмечается как День возрождения Мартуни.

«Хотя Арцахская война 2020 года называется 44-дневной войной, на самом деле она длилась 45 календарных дней. После трехстороннего заявления около 14 часов в восточном направлении Арцаха шли ожесточенные бои, противник делал последние усилия для захвата города-крепости Мартуни и окружающих его крупных населенных пунктов.

Однако, благодаря силе оружия самоотверженных сынов Родины и 100 мучеников, Мартуни и другие населенные пункты района сегодня и твердо стоят на избранном пути.

По случаю этого дня поздравляем всех жителей Мартуны и желаем им стойкости, мужества духа и мирного будущего на родине", - говорится в сообщении.