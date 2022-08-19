“Ереванский бестселлер”: лидирует сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”: детская книга, июль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июль.

На первом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На втором месте - книжка “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

“Пиноккио” Карло Колоди занимает третье место. Невероятные приключения деревянной куклы Пиноккио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации книги отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

“Маугли” Редьярда Киплинга занимает четвертое место. Киплинг долгие годы жил в Индии, слышал от местных жителей много рассказов, среди которых и рассказ о мальчике, выросшем в стае волков. Именно эту историю Киплинг изложил в книге “Маугли”.

Пятое место занимает произведение Джанни Родари “Голубая стрела”. По итальянской легенде, каждый год, в Праздник Богоявления Бефана ходит по домам и раздает детям подарки. Героиня этой милой истории Джанни Родари старушка Бефана имеет маленький магазин игрушек. Из-за витрины игрушки, покорные своей “заводной” судьбе и воле своей капризной хозяйки, наблюдают за происходящим на заснеженной улице. Но в ночь Богоявления они оживают, садятся в волшебный поезд по имени “Голубая стрела” и решают сами себя подарить детям, которым родители не могут купить подарки. Пассажиры Голубой стрелы маленьким читателям показывают прекрасный пример любви, самопожертвования и солидарности.

На шестом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на седьмом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

«Белоснежка» Братьев Гримм на восьмом месте. Впервые сказка была опубликована в 1812 году. В ней читатель узнает о таких чудесах как, волшебное зеркало, отравленное яблоко, стеклянный гроб. Среди персонажей и злая Королева и семь гномов.

Книжка Ованеса Туманяна “Жалоба котенка” на девятом месте. Эта известное произведение Туманяна представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

И на десятой строчке детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).