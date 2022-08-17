ВОЗ заявила, что вакцины против оспы обезьяны не обладают стопроцентной эффективностью

Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны снижать риски заражения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

"Разработанные или произведенные вакцины не обладают 100-процентной эффективностью. Это напоминает нам о том, что вакцина - не панацея, что каждый человек, который считает себя подверженным риску, должен сократить количество своих половых партнеров, рискованных сексуальных отношений. Следует подождать второй дозы, чтобы вакцина могла дать оптимальную реакцию", - сказала Льюис на пресс-конференции.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация разрабатывает планы для проведения исследований, которые страны могли бы использовать для получения данных об эффективности вакцин.