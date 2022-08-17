На перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване сгорел микроавтобус

В Национальный центр кризисного управления 17 августа в 18:43 часов поступила информация о том, что на перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Пожар был локализован в 18:53 часов, потушен -18.57. Сгорели моторная часть и салон автомобиля марки Ford Transit.