Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август 2022

На перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване сгорел микроавтобус

На перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване сгорел микроавтобус

В Национальный центр кризисного управления 17 августа в 18:43 часов поступила информация о том, что на перекрестке улиц Прошяна-Демирчяна в Ереване горит автомобиль.

 Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения. 

Пожар был локализован в 18:53 часов, потушен -18.57. Сгорели моторная часть и салон автомобиля марки Ford Transit.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]