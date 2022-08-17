Президент Сербии опроверг информацию о предстоящей военной операции в Косово

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что Белград планирует военные действия в Косово.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «радио Спутник»

«Мы слышим в некоторых странах региона заявления о военной интервенции Сербии в Косово, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но пока ничего не произошло. Это означает, что они солгали, и никто ничего не сказал об этой истории», — сказал Вучич.

Глава Сербии добавил, что попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в Косово.