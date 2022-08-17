Президент Сербии опроверг информацию о предстоящей военной операции в Косово
19:31, 17 Август 2022
Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что Белград планирует военные действия в Косово.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает «радио Спутник»
«Мы слышим в некоторых странах региона заявления о военной интервенции Сербии в Косово, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но пока ничего не произошло. Это означает, что они солгали, и никто ничего не сказал об этой истории», — сказал Вучич.
Глава Сербии добавил, что попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в Косово.
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