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Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Антонио Гутерриш прибыл во Львов, где 18 августа проведет трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека ООН.


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