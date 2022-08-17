Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Антонио Гутерриш прибыл во Львов, где 18 августа проведет трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека ООН.