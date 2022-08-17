В Стамбуле 21 августа под председательством армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна будет проведен поминальный чин– в память о жертвах взрыва в торговом центре Сурмалу, а также вознесена молитва о скорейшем выздоровлении раненых.

Как передает Арменпресс, Армянский патриарх Константинополя 16 августа выразил соболезнования Католикосу Всех Армян Гарегину II в связи с взрывом в торговом центре "Сурмалу".