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В Стамбуле состоится поминальная служба по погибшим от взрыва в "Сурмалу"

В Стамбуле состоится поминальная служба по погибшим от взрыва в "Сурмалу"

В Стамбуле 21 августа под председательством армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна будет проведен поминальный чин– в память о жертвах взрыва в торговом центре Сурмалу, а также вознесена молитва о скорейшем выздоровлении раненых.

Как передает Арменпресс, Армянский патриарх Константинополя 16 августа выразил соболезнования Католикосу Всех Армян Гарегину II в связи с взрывом в торговом центре "Сурмалу".


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