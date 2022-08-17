Спасатели вывели на берег Севана двух граждан РФ

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 17 августа в 12:23 часов поступило сообщение о том, что на 1-м общественном пляже озера Севан дежурные спасатели на расстоянии около 1 км от берега заметили наклоненную велосипедную лодку, находящиеся на которой двое граждан не могут самостоятельно подойти к берегу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, спасатели благополучновывели на берег граждан РФ К. Т. (1983 г р.) и В. Т. (1996 г. р.).