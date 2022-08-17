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В церквях Араратской епархии будет отслужен поминальный молебен за упокой душ жертв взрыва "Сурмалу"

В церквях Араратской епархии будет отслужен поминальный молебен за упокой душ жертв взрыва "Сурмалу"

По инициативе предстоятеля Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Навасарда Кчояна во всех церквях епархии 18 августа в 12:00 часов состоится поминальный молебен за упокой душ невинных жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу".

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в информационном отделе Араратской патриаршей епархии, призвав: "Дорогие братья и сестры, присоединяйтесь к общей молитве".


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