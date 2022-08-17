По инициативе предстоятеля Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Навасарда Кчояна во всех церквях епархии 18 августа в 12:00 часов состоится поминальный молебен за упокой душ невинных жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу".

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в информационном отделе Араратской патриаршей епархии, призвав: "Дорогие братья и сестры, присоединяйтесь к общей молитве".