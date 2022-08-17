В сотрудничестве с посольством РА в Италии в начале августа в рамках программы «Дорога - путь памяти» трио "Дорога" в ряде городов Италии дало ряд концертов, посвященных жертвам Геноцида армян (Венеция, Милан - 2 концерта, Рим).

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Армении в Италии.

«Эта программа — культурно-спортивное мероприятие, организованное Французско-армянской молодежной ассоциацией Марселя, JAF и организацией Run for Memory CPLM. Автор идеи – музыкант Микаэл Вемян, руководитель музыкальной школы JAF и руководитель оркестра.

Цель проекта – пройти пешком от Марселя до Еревана, пересекая Францию, Италию, Грецию и Армению пешком на протяжении 2500 км. Само шествие и все концерты на этом маршруте, посвящены памяти мучеников – жертв Геноцида армян", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, последний из концертов прошел в Риме, 14 августа, в Армянской церкви Святого Николая. На концерте также присутствовали сотрудники посольства. В своем выступлении посол РА Цовинар Амбарцумян приветствовала инициативу, подчеркнула важность борьбы с геноцидом с помощью искусства и предотвращения геноцидов в будущем. Она также отметила, что этот проект лучше всего укладывается в рамки акции «Искусство для предотвращения», проведенной в 2021 г. посольством РА, с добавлением спортивного элемента. Отмечается, что серия концертов трио запланирована также в Греции и Армении в рамках проекта «Дорога: путь памяти».