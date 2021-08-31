Анонс мероприятий на 18 августа
17:51, Август 17, 2022
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- 17:51 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17:31 Число случаев COVID-19 в мире превысило 592 млн
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-22
- 17:13 Азиатские индексы выросли - 17-08-22
- 17:02 Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%
- 16:54 Турция и США начали очередной раунд переговоров по F-16
- 16:45 Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с взрывом в Ереване
- 16:42 Перед посольством Великобритании в Армении приспущен флаг Соединенного Королевства в память о жертвах взрыва в «Сурмалу»
- 16:31 Рождаемость в Испании упала в первом полугодии 2022 года до рекордно низкого уровня
- 16:08 Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО
- 15:58 Следственный комитет Армении призывает граждан сдать в полицию приобретенную в ТЦ «Сурмалу» пиротехнику
- 15:55 Оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале ухудшили до 0,6%
- 15:26 В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета
- 15:23 Иран выразил готовность к обмену заключенными с США вне соглашения по ядерной сделке
- 14:35 Пассажиропоток в тбилисском аэропорту вырос на 121,56% в январе - июле 2022 года
- 14:00 Жара в Китае побила рекорд по продолжительности
- 13:55 Армянские спортсмены-военнослужащие показали высокие результаты на международных соревнованиях
- 13:42 Мы помогаем друг другу, и так будет всегда: русский и бельгийский кинологи пришли на помощь армянским спасателям
- 13:25 El País: ЕС надеется на заключение сделки по ядерной программе Ирана на этой неделе
- 13:22 В медицинских учреждениях продолжают лечение 5 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»
- 13:01 Эстония хочет к 10 октября расторгнуть заключенные с компаниями РФ договоры о госзакупках
- 12:25 Отменены концерты 17 и 18 августа международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван»
- 12:21 Посольство Грузии в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване
- 12:20 Касым-Жомарт Токаев направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования
- 12:19 Парламент на осенней сессии обсудит проект ужесточения порядка организации фейерверков
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