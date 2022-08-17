Число случаев COVID-19 в мире превысило 592 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 592 млн 297 тыс. 394. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 441 тыс. 306 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 93 млн 140 тыс. 979 и 1 млн 37 тыс. 935.

Индия - 44 млн 286 тыс. 256 и 527 тыс. 134.

Бразилия - 34 млн 201 тыс. 280 и 681 тыс. 763.

Франция - 34 млн 455 тыс. 445 и 154 тыс. 282.

Германия - 31 млн 666 тыс. 475 и 146 тыс. 30.

Великобритания - 23 млн 634 тыс. 960 и 186 тыс. 798.

Италия - 21 млн 518 тыс. 365 и 174 тыс. 172.

Южная Корея - 21 млн 682 тыс. 816 и 25 тыс. 752.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 828,7. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 160, Франции - 2 тыс. 337, Германии - 1 тыс. 731, Великобритании - 2 тыс. 711, Италия - 2 тыс. 890, Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.