Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-22

ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 августа, курс доллара США сократился на 0.13 драмa и составил 405.96 драм. Курс евро вырос на 1.53 драмa и составил 412.94 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 6.70 драм. Курс британского фунта вырос на 2.97 драмa и составил 491.13 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 30.27 драмa и составила 23165.19 драм. Цена серебра сократилась на 2.76 драмa и составила 262.67 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.